Стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Канске

Женщина, обвиняемся в жестоком убийстве троих детей в Канске, отрубила семимесячному ребенку голову и поставила в сервант. Такие подробности приводит РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика на улице, а двух других детей — в летней комнате.

Напомним, что 14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет. В совершении преступления призналась их 29-летняя мать. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Женщина находится в СИЗО.

Сообщалось, что многодетная семья с октября 2024 года стоит на профилактическом учете. Отца привлекали к административной ответственности за побои семилетнего сына — в момент убийства братьев и сестры он был в школе и остался жив. Их мать состоит на учете в психдиспансере с 2019 года, ей поставлен диагноз «параноидальная шизофрения».