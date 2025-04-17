Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда

Ограничения на прием и выпуск самолетов с 15:39 по московскому времени введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

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Кореняко уточнил, что экипажи воздушных судов, авиационные диспетчеры и службы авиагавани предпринимают все возможные действия, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ранее ограничительные меры были введены на работу аэропортов Ярославля и Нижнего Новгорода. Работа авиагаваней была приостановлена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Спустя время меры были сняты.

Такие же ограничения до этого коснулись столичного аэропорта Внуково и авиагавани Калуги. Во время действия этих мер они не принимали и не отправляли авиарейсы.