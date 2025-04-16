Самолет с умершим на борту пассажиром экстренно вернулся в Москву

Мужчина умер в самолете рейса Москва — Хургада. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел на рейсе NE601 авиакомпании Nesma, который вылетел в 4:57 мск. По словам очевидцев, спустя час после начала полета пассажир стал задыхаться. Ему пытались помочь окружающие и персонал, но безуспешно.

Самолет вернулся во Внуково — медики констатировали смерть пассажира. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала астма.

Ранее самолет рейса Москва — Денпасар экстренно сел в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Человека передали медикам, а борт позднее продолжил полет в индийский город.