Самолет с умершим на борту пассажиром экстренно вернулся в Москву
Мужчина умер в самолете рейса Москва — Хургада. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, инцидент произошел на рейсе NE601 авиакомпании Nesma, который вылетел в 4:57 мск. По словам очевидцев, спустя час после начала полета пассажир стал задыхаться. Ему пытались помочь окружающие и персонал, но безуспешно.
Самолет вернулся во Внуково — медики констатировали смерть пассажира. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала астма.
Ранее самолет рейса Москва — Денпасар экстренно сел в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Человека передали медикам, а борт позднее продолжил полет в индийский город.