Раненный в Казахстане байкер из России нуждается в охране

Российский мотоциклист Александр Ярцев, раненный в результате вооруженного нападения в селе Мерке Жамбылской области Казахстана, госпитализирован в больницу Алма-Аты и нуждается в круглосуточной охране. Об этом заявил в своем аккаунте одной из социальных сетей адвокат пострадавшего Закир Асадов, сообщает ТАСС.

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По его словам, 13 апреля Ярцев и его друг направлялись по трассе в сторону Алма-Аты и остановились на АЗС. После оплаты топлива неизвестный мужчина начал что-то говорить мотоциклисту, но из-за музыки в гарнитуре шлема Ярцев не расслышал его. В ответ он лишь спросил: «Что?» — после чего получил два удара ножом в спину и живот.

После госпитализации в районную больницу родственники нападавшего стали требовать от Ярцева написать отказ от претензий, вынудив его перевестись в Алма-Ату. Однако давление продолжается и там.

Асадов обратился к министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову с просьбой обеспечить охрану и переквалифицировать дело с хулиганства на покушение на убийство.

Генконсульство РФ в Алма-Ате проверяет обстоятельства инцидента.