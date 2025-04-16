Осужденному за 11 убийств вырвали 11 зубов без лечения

Осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфиев заявил, что в колонии ему удалили 11 зубов и отказали в протезировании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сайфиев убивал людей в Москве и Московской области. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Заключенный подал иск в суд, в котором рассказал, что в учреждении ему не лечили зубы, а только вырывали при острой боли. Так продолжалось 20 лет — с 1999 по 2019 год. За это время Сайфиев лишился 11 зубов.

Также убийца подал еще один иск — в нем он обвинил администрацию «Белого лебедя» в несоблюдении санитарных требований во время пандемии коронавируса. Сайфиев утверждал, что заразился COVID-19 и тяжело болел из-за того, что ему и другим заключенным не давали носить маски. При этом осужденные продолжали выходить на работу — по его словам, рискуя своим здоровьем.

Всего Сайфиев хотел получить от колонии 600 тысяч рублей по двум искам, однако суд удовлетворил их лишь частично. С «Белого лебедя» взыщут 30 тысяч рублей.