Следствие потребовало ареста убившей трех своих детей россиянке

Следователи ходатайствовали в суде об аресте жительницы Канска, обвиняемой в убийстве троих детей с особой жестокостью. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

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14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. В совершении преступления призналась их 29-летняя мать. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Женщине грозит до 20 лет колонии.

Сегодня в Центральном районном суде города Красноярска началось заседание об избрании ей меры пресечения.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления», - пояснили в СУ СК России.

Ранее в ведомстве отметили, что мать убитых детей состояла на психиатрическом учете. А ее родственники рассказали, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома, в том числе и ночью, говоря, что ей нужно погулять из-за усталости.