Владелец компании Lego погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Вице-президент компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби погиб на горнолыжном курорте Коль-де-Шассур во время катания в Швейцарии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.

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По данным издания, мужчина спускался по склону на большой скорости. По предварительным данным, он мог потерять равновесие и начать падать. После случившегося Хэлби доставили в больницу при помощи вертолета, однако там он погиб из-за полученных травм.

Как уточнило издание, предприниматель являлся другом короля

Дании Фредерика Х, когда тот был еще принцем.

Ранее основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик погиб в результате несчастного случая в горах в провинции Барселона. 71-летний предприниматель, по данным СМИ, упал в ущелье с высоты 150 метров. Трагедия произошла во время семейной экскурсии возле пещер Сальнитре в муниципалитете Кольбато.

В 2023 году СМИ также писали, что американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе, не справившись с управлением. Он получил травму тупым предметом после столкновения с барьером в парке Aspen Motorsports в Вуди-Крик.