Убившая трёх своих детей жительница Красноярского края признала вину
Убившая трёх своих детей с особой жестокостью жительница Красноярского края признала вину.
«15 апреля предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину обвиняемая признала полностью», — приводит ТАСС слова судьи Центрального районного суда Красноярска Надежды Бобриневой.
Ранее сообщалось, что женщина пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.
14 апреля тела детей семи месяцев, четырёх и восьми лет с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном доме. Обвинение в их убийстве предъявлено их матери.