Убившая трёх своих детей жительница Красноярского края признала вину

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Убившая трёх своих детей с особой жестокостью жительница Красноярского края признала вину.

Убившая трёх своих детей жительница Красноярского края признала вину
© РИА Новости
«15 апреля предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину обвиняемая признала полностью», — приводит ТАСС слова судьи Центрального районного суда Красноярска Надежды Бобриневой.

Ранее сообщалось, что женщина пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

14 апреля тела детей семи месяцев, четырёх и восьми лет с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном доме. Обвинение в их убийстве предъявлено их матери.

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