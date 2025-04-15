Агрессивные собаки искусали прохожего в российском городе

В Перми халатность владельца собак агрессивной породы привела к трагедии, в результате которой пострадал случайный прохожий.

© Московский Комсомолец

Мужчина, прибывший на собеседование в одну из местных организаций, оставил своих питомцев у проходной, привязав их к ограждению. Псы сорвались с привязи и атаковали прохожих. Один из мужчин, не сумевший спастись бегством, был сбит с ног и получил тяжёлые рваные раны, передает Telegram-канал 112.

Остановить животных удалось лишь с использованием огнетушителя. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с повреждениями рук, ног и корпуса. По словам очевидцев, охранник предприятия, ставший свидетелем кровавой схватки, скончался на месте от острого сердечного приступа.

Уточняется, что собственник собак задержан бойцами Росгвардии для установления обстоятельств инцидента.