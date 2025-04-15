В школе в Далласе произошла стрельба

Стрельба произошла в школе американского города Даллас (штат Техас), сообщил телеканал CBS News.

По его сведениям, звонок в полицию из-за стрельбы в школе произошел около 13:10 по местному времени (21:10 мск). На место прибыли медики и представители правоохранительных органов.

Полиция, по информации телеканала, разыскивает одного из учеников школы в связи с происшествием. Информации о возможных пострадавших или причине произошедшего пока не приводится.