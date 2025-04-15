В Москве задержали бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. По информации источника, Комарова подозревают в превышении должностных полномочий. Согласно версии следствия, бывший министр мог лоббировать интересы бизнеса — взамен он мог получить 16 миллионов рублей откатами.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, которого подозревают в коррупции.