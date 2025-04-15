В Ленобласти пенсионерка скончалась от полученных в бане ожогов

В Коммунаре Ленинградской области пенсионерка опрокинула на себя чан с горячей водой в бане. От полученных ожогов она скончалась, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в общественной бане 4 апреля. 71-летняя женщина захотела поддать пару, направилась к чану с горячей водой, подняла его и случайно опрокинула на себя.

Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую с ожогами 56% тела в городскую клинику. Там ее направили в ожоговую реанимацию, где она провела 10 дней. В итоге, сердце не выдержало — и пенсионерка скончалась.

Погибшая родилась в 1953 году в Кабардино-Балкарии, до переезда в Ленобласть жила под Одессой, уточнили журналисты.