Суд приговорил журналистов к колонии за работу с «Фондом борьбы с коррупцией»*

В рамках разбирательств по делу по сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией»* суд приговорил журналистов издание Reuters, Associated Press (АР) и Sota Vision** к пяти годам и шести месяцам колонии. Об этом стало известно во вторник, 15 апреля.

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В число осужденных вошли журналисты издания Sota Vision** Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер новостной службы агентства Reuters Константин Габов и работавший с АР видеожурналист Сергей Карелин, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что прокурор требует назначить сотрудникам СМИ наказание в виде пяти лет и 11 месяцев лишения свободы.

Кроме того, В начале апреля полиция задержала доктора физико-математических наук Михаила Волкова, отца политика Леонида Волкова***, по подозрению в финансировании ФБК*. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.

**СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ.

***Признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов.