Осужден мошенник, обманувший звезду фильма «Москва слезам не верит» Рязанову

Пресненский суд столицы вынес приговор «криминальному курьеру», жертвой которого стала популярная актриса, народная артистка РФ и звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова.

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Как сообщалось ранее, аферист был завербован в Новосибирске. Знакомый оплатил ему дорогу до Москвы, сообщив, что за денежное вознаграждение нужно будет выполнить указания — забрать деньги у немолодой женщины. Все инструкции преступник получал через месенеджер.

4 декабря сообщник «дроперов» по указанию сообщника распечатал присланные документы, приехал на Большую Грузинскую улицу, где его уже ждала обманутая по телефону Раиса Рязанова. Он подошел к женщине, назвал кодовое слово, передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику. Сам аферист получил за «работу» 45 тысяч рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, аферист приговорен к 4 годам колонии общего режима.