Полиция задержала женщину, ударившую мужа ножом в Подмосковье

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в нападении на мужа с ножом в подмосковном поселке Кратово в Раменском районе.

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Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Предварительно установлено, что в одном из домов <...> на улице Бородинская <...> между супругами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего женщина нанесла мужу ножевое ранение. В результате оперативно-розыскных мероприятий <...> задержана подозреваемая, — написали в Telegram-канале ведомства.

В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее пенсионерка из Подмосковья зарезала своего супруга после издевательств с его стороны. Женщина рассказала, что терпела унижения на протяжении 40 лет. Она сообщила об убийстве в полицию и признала вину.