Российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой

В Нижегородской области школьник ударил ножом своего одноклассника во время ссоры. Об этом стало известно NewsNN.

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Как сообщается, инцидент произошел на улице в селе Вад. Двое учеников пятого класса местной школы поссорились во дворе, в ходе конфликта один ударил другого палкой. После этого 12-летний мальчик достал из кармана нож и пырнул им оппонента, а затем убежал домой.

Раненый сам пришел в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили.

Правоохранители выяснили, что холодное оружие школьник купил в интернете. В силу возраста мальчика пока нельзя привлечь к уголовной ответственности, сейчас правоохранители решают, какое наказание понесут его родители.