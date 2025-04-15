Названо возможное наказание для школьницы, подозреваемой в убийстве отца

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил в беседе с РИА Новости, что девочке, которая подозревается в убийстве своего отца, грозит до 10 лет колонии.

Он напомнил, что возраст уголовной ответственности по статье об убийстве наступает с 14 лет. Однако в случае, если школьнице вынесут обвинительный приговор, суд не сможет назначить ей более 10 лет.

Аграновский добавил, что по похожим делам злоумышленника, как правило, сначала арестовывают, а затем назначают судебно-психиатрическую экспертизу, выясняют мотивы и обстоятельства случившегося. Если удается установить, что на совершение преступления повлияло поведение потерпевшего, то мера пресечения может быть смягчена.

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Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном районе Южное Бутово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«15 апреля в квартире на ул. Бартеневская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь», – рассказала Иванова.

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Причиной убийства мужчины дочерью в столичном Южном Бутове стал кредит. Об этом в телеграм-канале сообщил Следственный комитет по Москве.

По версии следствия, в семье завязался конфликт из-за того, что отец хотел оформить кредит на 20-летнюю дочь. В ходе ссоры он взял нож и несколько раз замахнулся в ее сторону, попав по ладони. В это время вторая 15-летняя дочь ударила его ножом в шею, после чего мужчина скончался.

По предварительным данным СК, отец двоих девочек злоупотреблял алкогольными напитками. Также он периодически избивал детей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что мужчина задолжал по кредиту более 32 тысяч рублей, ссылается RT на данные судебных приставов. Также, по информации СМИ, в 2012 году мужчине дали два года условно и три года испытательного срока за распространение и хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителей власти.

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В Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Студентка четвертого курса медицинского колледжа собиралась на пары. Отец не дал ей уйти и требовал взять кредит. Он орал на дочь и бросался на нее. Младшая сестра не выдержала, схватила кухонный нож и несколько раз ударила отца ножом в шею. На допросе она призналась, что была очень зла и целенаправленно нанесла смертельные удары именно в эту зону. Мужчина пытался в ответ напасть на девочек.

Также школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.

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Столичное ГСУ СК в своем Telegram-канале опубликовало кадры оперативного видео с места убийства 41-летнего мужчины.

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Из квартиры на юго-западе Москвы, где младшая дочь убила своего отца, были слышны крики. Об этом RT сообщила соседка семьи.

Как она отметила, оттуда звали на помощь. Также, по словам женщины, из квартиры погибшего часто были слышны звуки ссор, однако полицию не вызывали.

"Сегодня он закричал: "Я тебя сейчас убью". Видимо, он ее или стукнул, или что. И она уже закричала: "Помогите!" – сказала соседка.

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Мать 15-летней девушки, подозреваемой в убийстве своего отца в Южном Бутово в Москве, в момент трагедии была на работе, сообщил источник RT.

По словам собеседника, женщина работает в больнице.

Кроме того, источник отмечает, что ссоры между отцом и двумя дочерьми до этого также происходили, однако в правоохранительные органы никто не обращался.

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15-летнюю школьницу, зарезавшую отца в московской квартире, могут поместить в СИЗО. Об этом сайту «Страсти» рассказала Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.

«Пока есть не очень много информации. Мы знаем точно, что уже проведен обыск и первичный допрос девочки и ее сестры. Уже известно, что действительно старшая сестра пострадала. Также правоохранители говорят, что убитый был алкоголиком, судим за наркотики. Действительно, картина тирана вырисовывается. Сейчас пока не ясно, какая будет квалификация преступления. Потому что с учетом всего этого кажется, что привлекать ее могли бы, например, только за превышение пределов допустимой самообороны. Вменять ей 105-ю статью «Убийство», это было бы, наверное, слишком жестко. Но, повторюсь, мы пока не знаем всех деталей, всех обстоятельств. Сейчас проведут короткую судебную экспертизу девочки, чтобы понять, в каком состоянии она находилась. И будет, опять же, следователям известно, стояла ли она на учете в ПНД, были ли какие-то проблемы с психикой в принципе. Это все самые важные детали, которые сыграют роль при избрании меры пресечения и при квалификации этого преступления», - сказала Меркачева.

Член СПЧ выразила надежду, что ребенка не поместят под стражу. В связи со случившимся она вспомнила историю сестер Хачатурян, убивших отца.

«Мне, например, как правозащитнику, хочется надеяться, что девочке не грозит тяжкая статья и что ее не поместят под стражу. Именно с учетом тех обстоятельств, о которых я сказала в начале. Но если ей вменят 105-ю, то возможно заключение в СИЗО. Потому что статья тяжкая. И я напомню историю сестер Хачатурян, которую сейчас все приводят в качестве примера. Действительно, кажется, что есть нечто похожее. Троих сестер, которые напали на отца, поместили в СИЗО, и они там провели какое-то время. Так что не исключено, что ее поместят. Хочется верить, что нет, но там уж как получится», - заключила Меркачева.

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