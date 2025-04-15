Экс-инспектор ДПС может лишиться пяти квартир в Дубае

Генпрокуратура России направила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае, которые принадлежат бывшему московскому инспектору ДПС. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

Он указал, что поделился с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом опытом конфискации в доход государства незаконно приобретенного чиновниками имущества. В частности, Краснов отметил, что один из таких исков был предъявлен экс-инспектору ДПС, который владеет в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам. По его словам, еще в начале 2025 года в компетентные органы ОАЭ были направлены документы для исполнения данного судебного решения.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — добавил Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, которые принадлежали экс-инспектору столичного ГАИ Сергею Кузнецову. Занимая должность в ДПС, он и его родственники приобрели свыше 20 объектов недвижимого имущества, законность приобретения которых доказать они не смогли.