В Краснодаре мошенники выманили у пожилого мужчины более 2 млн рублей под видом замены электросчетчика и потребовали устроить пожар на вокзале. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Неизвестные связались с 63-летним пенсионером, представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Аферисты попросили его назвать код из СМС, чтобы заменить счетчик. Спустя некоторое время с пожилым мужчиной связался сотрудник «ФСБ», который заявил, что на имя краснодарца оформлена доверенность на третье лицо и теперь под угрозой его недвижимость.

Преступники убедили мужчину оформить два кредита, взять в долг у знакомых и перевести все деньги на «безопасный счет». Они объяснили, что это поможет обезопасить его квартиру от мошенников. Пенсионер понял, что это обман, только когда преступники сказали купить канистру с бензином и поджечь локомотив на вокзале. После этого краснодарец обратился в правоохранительные органы.