Стало известно, что грозит зарубившей детей в Канске матери

Обвиняемой в убийстве своих детей жительнице красноярского Канска грозит до 20 лет колонии. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России пишет РИА Новости.

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Ранее стало известно об убийстве в Канске трех детей. В убийстве призналась их 29-летняя мать. Тела детей нашли 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью.

«Максимальный срок, который грозит матери, – 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное», - заявил представитель Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ходе допросов родственников выяснилось, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома, в том числе и ночью, говоря, что ей нужно погулять из-за усталости.

«Установлено, что фигурантка с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства. Женщина задержана», - пояснили в СК.

По данным ведомства, на допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Ей предъявлено обвинение.