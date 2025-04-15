Стало известно, что грозит зарубившей детей в Канске матери

Алиса Селезнёва

Обвиняемой в убийстве своих детей жительнице красноярского Канска грозит до 20 лет колонии. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России пишет РИА Новости.

Стало известно, что грозит зарубившей детей в Канске матери
© ГСУ СК России по Красноярскому краю

Ранее стало известно об убийстве в Канске трех детей. В убийстве призналась их 29-летняя мать. Тела детей нашли 14 апреля в частном доме на улице Герцена. Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью.

«Максимальный срок, который грозит матери, – 20 лет лишения свободы, так как женщинам не дают пожизненное», - заявил представитель Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ходе допросов родственников выяснилось, что около трех недель назад женщина стала периодически уходить из дома, в том числе и ночью, говоря, что ей нужно погулять из-за усталости.

«Установлено, что фигурантка с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства. Женщина задержана», - пояснили в СК.

По данным ведомства, на допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Ей предъявлено обвинение.

Происшествия
1