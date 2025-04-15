В Москве 61-летнюю пенсионерку, пытавшуюся снять никаб с пассажирки метро на станции «Филатов Луг», наказали. Горожанка получила семь суток административного ареста. О действиях россиянки в вагоне подземки стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, жительница района Вешняки, находясь в метро, обратила внимание на мусульманку в вагоне. Пожилой женщине от такого соседства стало не по себе — она достала телефон и начала снимать пассажирку в никабе.

Действия россиянки вызвали недовольство у спутника мусульманки. Молодой человек сделал москвичке замечание.

Между пассажирами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в потасовку. Во время стычки пенсионерка хватала пассажирку за голову и пыталась снять с нее головной убор.

Очевидцы уверяли, что сопровождающий девушку в никабе несколько раз ударил пожилую оппонентку.

Наблюдавшие за потасовкой граждане вызвали сотрудников полиции. Спустя некоторое время столичную пенсионерку пригласили в суд, там вынесли решение об административном аресте.

Ранее избиение пенсионерки за попытку снять никаб с пассажирки метро Москвы попало на видео.