Бастрыкин взял на контроль дело о расправе дочери над отцом в Москве

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о расправе над 41-летним мужчиной в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита.

Школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.