Россиянка несколько лет терроризировала соседей, собирая в квартире горы мусора

В Ачинске судебные приставы добились того, чтобы 60-летняя местная жительница освободила свое жилье от мусора и хлама. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Красноярскому краю.

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Как уточнили в ведомстве, женщина много лет собирала в своей квартире мусор, доставляя неудобства соседям.

«Гражданка жила в антисанитарных условиях: доступ к выходу был ограничен и перегорожен завалами упаковок от продуктов питания, а ее постоянными сожителями стали полчища насекомых», — отметили в ФССП.

В итоге дело дошло до суда, который вынес решение о том, что нарушительница должна убраться в квартире и привести ее в надлежащий вид. Пенсионерка исполнила требования лишь частично, за что приставы пригрозили ей штрафом. После этого пожилая женщина исполнила требование суда в полном объеме: избавилась от мусора и вытравила насекомых.