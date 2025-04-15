Неизвестный вонзил топор в дверь петербургской пенсионерки

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который испортил имущество 74-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел 14 апреля в доме №2 по Огородному переулку. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина пришел к квартире пожилой женщины, вырвал звонок, после чего вонзил в дверь топор и вбил несколько гвоздей.

Когда агрессор ушел, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

«Размер ущерба пожилая женщина оценила в 22 700 рублей. При этом она сообщила полицейским, что никаких конфликтов с соседями у нее не было», — уточнили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РФ. В качестве рабочей версии правоохранители рассматривают происки коллекторов, которые хотели запугать должника, но ошиблись с дверью.