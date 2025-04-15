Суд дал реальные сроки заключения фигурантам дела о поджоге вертолетов в Остафьево

Второй Западный окружной военный суд приговорил к большим срокам (от 12,5 до 18 лет) лишения свободы исполнителей поджога пожарно-спасательного вертолета Ка-32 по заданию кураторов с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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Никита Булгаков получил 18 лет лишения свободы, Роман Яковец — 17 лет и семь месяцев тюрьмы, Станислав Хамидулин — 17 лет и шесть месяцев тюрьмы, Данила Ямсков — 17 лет, а Анастасия Мочалина осуждена на 12 с половиной лет, при этом только она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Все остальные обвиняемые проведут первые три года в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Инцидент на аэродроме Остафьево произошел в ночь на 26 апреля 2024 года. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 квадратных метров, его потушили пожарные аэропорта.

В январе Следственный комитет РФ завершил расследование дела. По версии следствия, подозреваемые подожгли воздушное судно по указанию куратора с Украины, сняли пожар на камеры и скрылись. Ущерб государству составил порядка 700 млн рублей.

Позднее подозреваемые были задержаны и помещены под стражу.

Первоначально гособвинение запросило от 13 до 19 лет лишения свободы для фигурантов дела.