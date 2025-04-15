Зарубившей своих троих детей россиянке предъявлено обвинение

Зарубившей топором своих троих детей в Канске 29-летней женщине предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным агентства, она обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жесткостью»). Сейчас женщина находится в СИЗО. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что фигурантка не может дать показаний. Она не осознает происходящее адекватно из-за психического состояния.