Российская актриса бесследно пропала в Петербурге

Актриса "Театра ненормативной пластики", кино и поэтесса Анастасия "Стася" Кренц пропала в Петербурге. Как сообщает сегодня Mash, 29-летнюю девушку ищут уже пятые сутки.

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При этом мобильный телефон пропавшей находится у неизвестного мужчины, который утверждал, что "случайно нашел устройство возле отеля "Англетер". Сейчас этот номер недоступен.

Уточнено: 11 апреля Стася вышла из квартиры в Невском районе - и бесследно исчезла. О пропаже в полицию заявил ее супруг.

"Незадолго до этого в соцсетях артистки появились пугающие посты, где она жаловалась на титаническую усталость и обещала отдать жизнь на волю случая", - пишет ресурс.

Коллеги и друзья Кренц развернули кампанию по поиску актрисы, но она пока не выходила ни с кем на связь. Хотя, как отмечено, "этой ночью ее аккаунт появился в онлайне".

Кренц, выпускница екатеринбургского театрального института несколько лет назад перебралась в Санкт-Петербург. Снялась в проектах "Коробочка" и "Рэдрам".