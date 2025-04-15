Российское посольство 11 раз за год подверглось вандализму

Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма. В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Швеции направлена нота, сообщили во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства.

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В сообщении дипмиссии говорится, что это произошло рано утром 15 апреля. Уточняется, что на асфальт перед центральным входом в служебное здание, а также перед жилым комплексом на территории, где также расположена школа при посольстве, были сброшены емкости с краской.

Дипломаты отметили, что посольство осведомило шведскую полицию о произошедшем.

«В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства», - заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера. Расследования, которые проводили шведские правоохранительные органы по предыдущим эпизодам, не принесли результатов, добавили в дипмиссии.