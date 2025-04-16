Обыски проходят у главы департамента дорожного хозяйства Ивановской области

Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров был задержан в Москве.

Как утверждает Telegram-канал Mash, его подозревают в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что речь может идти о лоббировании интересов бизнеса за откаты на посту министра.

Днём ранее по подозрению в получении взяток на сумму более 50 млн рублей задержали главу Департамента дорожного хозяйства Ивановской области и его зама.

Также сообщалось о задержании в Москве бизнесмена за взятки полиции ради данных об умерших.