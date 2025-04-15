СК опубликовал видео с места убийства отца-абьюзера в Москве

Столичное ГСУ СК в своем Telegram-канале опубликовало кадры оперативного видео с места убийства 41-летнего мужчины.

Следователи официально подтвердили ранее озвученную в СМИ версию преступления: 15-летняя дочь зарезала отца, когда тот попытался взять кредит на ее старшую сестру. Причем, по словам девочек, мужчина сам первый начал угрожать им ножом. Отец семейства и раньше издевался над дочерьми и часто выпивал. Но в этот раз абьюзер окончательно распоясался, набросился на 20-летнюю дочь и ранил ее в руку.

Место происшествия осмотрели эксперты. Сейчас следователь допрашивает обеих дочерей погибшего, восстанавливаются все обстоятельства преступления.