Операция по спасению горняков в шахте «Садкинская» завершилась

Операция по спасению горняков после обвала породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области завершилась, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, спасатели обнаружили двух подземных работников, они в удовлетворительном состоянии.

«В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Днём ранее на шахте «Садкинская» в Ростовской области произошёл обвал породы, около 75 работников подняли на поверхность.

В октябре сообщалось, что три горняка погибли в результате обрушения породы на руднике Быстринской горной компании на Камчатке.