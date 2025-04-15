МЧС РФ завершило работу в Мьянме после землетрясения

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Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Мьянме, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

МЧС РФ завершило работу в Мьянме после землетрясения
© РИА Новости
"Аэромобильная группировка МЧС России завершила международную спасательную операцию в Республике Союз Мьянма. Последняя группа спасателей возвращается в Москву", - сказали в ведомстве.

Также в ведомстве уточнили, что более 500 жителей Мьянмы получили медпомощь за время работы российского аэромобильного госпиталя.

"За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь 508 местным жителям, в том числе 94 детям. Кроме того, местному населению оказывали психологическую поддержку психологи МЧС России", - сказали в МЧС.

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