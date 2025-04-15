Россиянина задержали в Грузии

Правоохранительные органы Грузии задержали шестерых участников преступной группы, в том числе гражданина России, за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Как сообщается, задержан ранее судимый гражданин России 1994 года. Помимо него, задержаны граждане Армении, Украины и трое граждан Грузии. Согласно результатам расследования, преступная группа занималась мошенничеством в одном из баров в Тбилиси.

Находясь в сговоре с владельцем заведения - гражданином РФ, участники группы, распределив роли, вынуждали посетителей платить различные суммы денег. В случае если гости заведения отказывались выплачивать неоправданно большие суммы, участники преступной группы оказывали на них психологическое давление.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.