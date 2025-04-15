Девочка-подросток жестоко расправилась с отцом в Москве

15-летняя школьница зарезала своего отца в квартире в Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что погибший — 41-летний мужчина. Утром он сильно поругался с двумя дочерьми в своем доме на Бартеневской улице. В результате одна из девочек схватилась за нож и нанесла отцу несколько ударов — мужчина погиб.

По информации канала, погибший ранее был судим — за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, у него были долги по кредитам, из-за чего в отношении него открыли исполнительное производство.

Сейчас на месте работают следователи, обстоятельства инцидента выясняются. Дело взяла на контроль московская прокуратура и столичное управление СК.