Порядка тысячи человек остались без света в Железнодорожном округе Курска из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр», передает ТАСС.

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«Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска», — говорится в сообщении.

По данным компании, специалисты работают над устранением нарушений электроснабжения.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек.

Позже посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник назвал случившиеся циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.