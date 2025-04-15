СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Курске

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки вооруженных формирований Украины на жилые дома города Курска. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ночью 15 апреля украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в городе Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи. <…> Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте", - сказала она.

Петренко отметила, что в результате совершенного преступления погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Кроме того, повреждения причинены жилым домам, другим гражданским строениям и более 10 машинам скорой помощи.

"При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - сказала Петренко.

По ее словам, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.