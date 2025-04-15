СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Курске

ТАССиещё 5

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки вооруженных формирований Украины на жилые дома города Курска. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Курске
© РИА Новости
"Ночью 15 апреля украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в городе Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи. <…> Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте", - сказала она.

Петренко отметила, что в результате совершенного преступления погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Кроме того, повреждения причинены жилым домам, другим гражданским строениям и более 10 машинам скорой помощи.

"При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - сказала Петренко.

По ее словам, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

Происшествия
Светлана Петренко
Следственный комитет
Минобороны России