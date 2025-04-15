Сдавшийся в плен ВСУ российский военный получил срок в колонии

В Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина, сдавшегося в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) к 15 годам лишения свободы. Это первое уголовное дело о добровольческой сдаче противнику в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

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По данным издания, Иванишин признан виновным по статье 352.1 («Добровольная сдача в плен»), части 1 статьи 30, статьи 352.1 У КРФ («Попытка сдачи в плен») и части 3 статьи 338 УК РФ («Дезертирство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его воинского звания младший сержант. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что гособвинение запрашивает Иванишину 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.