Опубликован список пострадавших при атаке дронов ВСУ на Курск

«Известия» опубликовали список пострадавших в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины на Курск.

Как передают «Известия», всего в результате атаки пострадали девять человек — ранения получили женщины в возрасте 75, 69, 51, 70 и 60 лет.

Среди пострадавших также двое мужчин в возрасте 53 и 73 лет.

Два человека обратились в скорую с лёгкими травмами — после предоставления необходимой помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, что 85-летняя женщина погибла после массированной атаки по Курску.

В городе запустили горячую линию после ночных прилётов украинских БПЛА.