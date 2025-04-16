В Барнауле четырехлетний мальчик выпал из окна, пока родители спали

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, который выпал из окна квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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Инцидент произошел 13 апреля, четырехлетний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и, не удержавшись, упал с высоты четвертого этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами.

Как установили следователи, в момент происшествия в квартире вместе с сыном находились родители, но мать и отец спали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее в Ноябрьске ребенок выпал из окна четвертого этажа и сумел дойти до соседей.