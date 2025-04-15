Дело комика Поперечного о дискредитации армии закрыли

Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции, обязавшего комика Данилу Поперечного* выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию армии страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Штраф Поперечному* назначил Тверской районный суд в ноябре 2024 года. Представители комика подали апелляцию, которую поддержали в Мосгорсуде.

«Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения», — сказано в картотеке.

Напомним, что Поперечный* сейчас живет в США. В июне 2024 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов — он был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Сообщалось, что одной из причин внесения в список иноагентов стало получение комиком 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

* признан Минюстом иностранным агентом