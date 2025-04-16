В Челябинске мужчину задержали за нападение с ножом на ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на ребенка: 37-летний ранее судимый мужчина из хулиганских побуждений нанес ему несколько ударов ножом, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

© Российская Газета

"Вечером 14 апреля во дворе одного из домов на улице Дегтярева в Металлургическом районе у подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее незнакомого 11-летнего мальчика", - рассказали в пресс-службе СК.

Он несколько раз ударил несовершеннолетнего ножом, но его вовремя остановили прохожие - мальчик остался жив.

В соцсетях уже разошлась видеозапись с камеры наблюдения у подъезда дома, где мужчина вызывает пострадавшему "скорую" и говорит, что ребенка порезали, у него капает кровь. Между тем, мальчик в этот момент находится в сознании и пытается объяснить, где живет.

Как пояснили в ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о причинении ножевых ранений ребенку поступило в полицию от очевидцев. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ППС, но к тому времени школьника уже увезли в больницу.

Получив от очевидцев приметы и описание подозреваемого, полицейские отследили его передвижения по видеокамерам наружного наблюдения и задержали на улице Доменной уже через 20 минут после получения сигнала о нападении на ребенка.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения преступления. Задержанному по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего грозит срок от восьми до 20 лет лишения свободы.