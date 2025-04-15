У побережья северных Курил произошло землетрясение

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости сообщила, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло сегодня у побережья северных Курил.

По ее словам, в Тихом океане сегодня днем произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр сейсмологического события находился в 164 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра», - добавила Семенова.

Она уточнила, что подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Курил. Помимо прочего, в регионе не объявлялась тревога цунами.