Жених застрелил невесту за два дня до свадьбы

Телеканал ABC News сообщил, что в Соединенных Штатах Америки мужчина расправился с невестой за два дня до их свадьбы. Таким образом жених надеялся сохранить в тайне свою двойную жизнь.

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Уточняется, что останки невесты нашел водитель в апреле 2018 года. Тело Молли Уотсон с огнестрельным ранением головы лежало возле брошенной машины на обочине дороги. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли в салоне автомобиля разрешение на брак с неким Джеймсом Эдди.

«Сотрудники правоохранительных органов установили, что Джеймс и Молли решили сыграть свадьбу после семи лет отношений. Женщина знала, что до этого у ее избранника были другие браки. Последнюю жену мужчины звали Мелани Эдди, ранее она погибла в автомобильной аварии», - отмечает телеканал.

Полицейские прибыли на адрес, где проживал мужчина и застали там Мелани, которая якобы погибла в ДТП. Оказалось, что мужчина на протяжении долгих лет врал обеим женщинам.

В итоге мужчину признали виновным в убийстве Молли Уотсон и отправили в тюрьму.