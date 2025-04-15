СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск

Российско-американские отношения можно перестроить, обеспечив стабильность путем коммерческого сотрудничества. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, ответив подобным образом на вопрос о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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«Я считаю, что есть возможность перестроить отношения между Россией и США с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечивают реальную стабильность в регионе», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что стабильность создает именно партнерство.

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Также Стивен Уиткофф сообщил, что российская и американская стороны продвигаются в заключении сделки по Украине. Он ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где провел переговоры по этой теме.