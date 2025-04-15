При атаке дронов ВСУ на Курск погиб один человек

В ночь на вторник Курск подвергся массированной атаке, сообщается в Telegram-канале оперштаба Курской области.

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"В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах", - говорится в публикации.

Погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали - они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

Отмечается, что в одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повреждены 8 и 9 этажи. Возгорание локализовано силами МЧС.

Пожары также возникли в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Там также работают пожарные.

Жители пострадавших домов были оперативно эвакуированы и размещены в ПВР.

Одна из атак ВСУ пришлась на гараж скорой помощи. В результате повреждения получили 11 автомобилей.

Кроме того, повреждены три частных домовладения.