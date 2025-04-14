Появились подробности убийства троих детей в Канске

Родители убитых детей в Красноярском крае уже давно находились под наблюдением органов опеки, их мать состояла на психиатрическом учете, а отец привлекался к административной ответственности за избиение сына. Об этом РЕН ТВ рассказали соседи задержанной женщины.

Ранее сообщалось, что в Канске 29-летняя Валентина Мытько зарубила троих своих детей — восьмилетнего сына, четырехлетнюю дочь и семимесячного младенца. После убийства женщина пришла к своим родителям и во всем призналась. Тела детей нашли 14 апреля в частном доме на улице Герцена, их обнаружил дедушка. Мытько задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Решается вопрос об ее аресте.

Опрошенные РЕН ТВ соседи семьи рассказали, что мало знают о ней, поскольку мать детей была закрытой и ни с кем не общалась, а ее муж редко появлялся на публике.

«К детям я не знаю, какое отношение. Но с соседями она не общалась. Она сторонилась всех. Он еще как-то поговорит, а она вообще не здоровалась. Странно себя вела», — поделилась одна из местных жительниц.

По словам других соседей, у Мытько «ехала крыша», однако произошедшее все равно повергло всех в шок.

Также телеканал узнал, что семья с прошлого года находится под наблюдением органов опеки и отец привлекался к административной ответственности за избиение одного из сыновей. По предварительным данным, в момент убийства он был на работе. Мать же детей состояла на психиатрическом учете и нигде не работала.