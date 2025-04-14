Защита россиянина Постового попросила освободить его на период суда в США

Адвокаты гражданина России Дениса Постового запросили освобождения подзащитного на период суда над ним в Соединенных Штатах. Как сообщил ТАСС защитник россиянина Уильям Коффилд, ходатайство соответствующего содержания было подано в понедельник в окружной суд в Вашингтоне, которому вскоре предстоит рассматривать дело Постового по существу.

"Только что подано", - сказал юрист.

Председательствует на этом процессе судья Лорен Алихан. Ранее она постановила, что ходатайство защиты об освобождении Постового на время суда должно поступить к 14 апреля. Ответ стороны обвинения ожидается к 5 мая.

Как уточнил Коффилд на прошлой неделе в беседе с корреспондентом ТАСС, защита будет настаивать на том, чтобы Постовому разрешили вернуться на место проживания - в Сарасоту (штат Флорида), где он и был арестован осенью минувшего года. Компетентные органы США утверждают, что Постовой экспортировал в Россию продукцию двойного назначения в нарушение американских режимов экспортного контроля. Адвокат рассказал, что на попечении супруги Постового находятся четверо детей, в том числе младенец, появившийся на свет в январе, когда его отец уже находился под стражей. При этом Коффилд подтвердил, что судебное разбирательство в любом случае будет идти в столице США.

Как пояснил защитник, он требует освобождения Постового на период суда еще и по той причине, что материалы следствия - это большой массив данных, требующий доступа к компьютеру и интернету. Между тем в центре предварительного заключения в Вашингтоне Постовой всего этого лишен. Отправленный россиянину адвокатами в начале января флеш-накопитель, содержащий ограниченный объем сведений из материалов следствия, был передан ему властями только в начале апреля, отметил Коффилд. По его свидетельству, многие материалы следствия являются "очень техническими", многие - на русском языке, и адвокатам остро нужна помощь Постового, чтобы детально разобраться в этом массиве данных.

Согласно сведениям, которые изложил адвокат, обвинение планирует предложить россиянину сделку со следствием в ближайшие дни. Он заверил, что не знает, какие условия могут предложить Постовому органы прокуратуры. Без получения россиянином доступа ко многой информации в материалах следствия и ее объяснения защите адвокатам "будет очень трудно давать рекомендации по какой бы то ни было сделке, предлагаемой правительством" США, добавил Коффилд.

Дело Постового

Американское министерство юстиции сообщило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении Соединенных Штатов. По версии властей США, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он содержится под стражей в американской столице. Процесс по его делу состоится в окружном суде Вашингтона, пока там идут предварительные заседания.