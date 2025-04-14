Мошенники выманили у москвички 5,2 млн рублей на сайте знакомств

Жительница Москвы стала жертвой мошенников с сайта знакомств, потеряв более 5,2 млн рублей после попытки вложиться в предложенные трейдерами инвестиции.

Москвичка обратилась в полицию после того, как мошенники, представившиеся трейдерами на сайте знакомств, обманом заставили ее перевести более 5,2 млн рублей на неизвестные счета. Женщина, мастер маникюра, решила попробовать свои силы в инвестициях после просмотра видеороликов в социальных сетях. Новый знакомый, назвавший себя брокером, вместе с его сообщниками убедили ее ввести деньги в приложение и криптокошелек, следуя их указаниям, передает РИА «Новости».

Потерпевшая следовала инструкциям более месяца, затем получила звонок от якобы главного брокера, предлагающего легкий заработок. Она согласилась и перевела средства, но, когда захотела вывести 12,7 млн рублей, мошенники потребовали перевести еще 1 млн рублей. После ее отказа они начали угрожать возбуждением уголовного дела.

Сейчас проводится проверка по факту мошенничества, ущерб составил более 5,2 млн рублей.

Ранее сотрудники киберполиции сообщали о мошеннических уловках, при которых злоумышленники вымогают у покупателей деньги, ссылаясь на поддельные документы о якобы таможенных пошлинах, требуя деньги за несуществующие услуги