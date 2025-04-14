В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 59 километрах от города Сан-Диего и в 87 километрах от Палм-Спрингс. Как сообщили сейсмологи, очаг толчков залегал на глубине 13,4 километров. При этом, изначально сообщалось о магнитуде в 6, но позднее ее понизили до 5,2.

Пятое за двое суток землетрясение произошло в Таджикистане

После окончания землетрясения были зафиксированы еще восемь афтершоков магнитудой от 2,5 до 3,5. Информации о пострадавших не сообщалось.

Ранее в Таджикистане произошло пятое землетрясение за двое суток.