Число погибших при обрушении клуба в Доминикане увеличилось до 231

Число погибших в результате обрушения ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике увеличилось до 231, сообщила министр внутренних дел страны Фариде Рафуль.

Об этом пишет Listin Diario.

По словам Рафуль, 221 погибший был обнаружен на месте происшествия, ещё десять человек скончались в больницах.

Из-под завалов живыми извлекли 189 человек.

Власти начали расследование причин обрушения.

Ранее сообщалось о гибели 221 человека.

Среди погибших числится также доминиканский певец Рубби Перес, во время концерта которого произошло обрушение.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру в связи с трагедией.