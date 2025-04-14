Число погибших при обрушении клуба в Доминикане увеличилось до 231

RT на русском

Число погибших в результате обрушения ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике увеличилось до 231, сообщила министр внутренних дел страны Фариде Рафуль.

Число погибших при обрушении клуба в Доминикане увеличилось до 231
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Об этом пишет Listin Diario.

По словам Рафуль, 221 погибший был обнаружен на месте происшествия, ещё десять человек скончались в больницах.

Из-под завалов живыми извлекли 189 человек.

Власти начали расследование причин обрушения.

Ранее сообщалось о гибели 221 человека.

Среди погибших числится также доминиканский певец Рубби Перес, во время концерта которого произошло обрушение.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру в связи с трагедией.

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